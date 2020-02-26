Из-за шторма с многоэтажного дома в Феодосии сорвало крышу
Сильный ветер сорвал металлическую крышу с шестиэтажного дома в Феодосии, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
- Над двумя подъездами многоэтажки по улице Старшинова наполовину сорвана кровля. На месте работают сотрудники МЧС и жилсервиса, которые ликвидируют последствия шторма. Пострадавших нет, - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что в Крыму на 26 и 27 февраля объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на полуострове будет штормовой ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU