Из-за шторма с многоэтажного дома в Феодосии сорвало крышу

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:04:01+03:00

К счастью, никто не пострадал

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Сильный ветер сорвал металлическую крышу с шестиэтажного дома в Феодосии, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- Над двумя подъездами многоэтажки по улице Старшинова наполовину сорвана кровля. На месте работают сотрудники МЧС и жилсервиса, которые ликвидируют последствия шторма. Пострадавших нет, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в Крыму на 26 и 27 февраля объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на полуострове будет штормовой ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU