Аксенов: Зеленский так и не понял, что он глава государства, а не комик
Президент Украины Владимир Зеленский готовит указ о праздновании нового праздника – Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. По мнению главы Крыма Сергей Аксенова, таким образом правящая верхушка Незалежной продолжает отыгрывать роль международного провокатора.
- Как будто власть в Киеве не менялась и в президентском кресле до сих пор сидит Порошенко. Правящая верхушка соседней страны продолжает отыгрывать ту жалкую и постыдную роль, которую определили Украине ее западные хозяева - это роль международного провокатора и кляузника, инструмента для мелких антироссийских пакостей, - написал Аксенов на своей странице Вконтакте.
По его словам, Зеленский так и не осознал, что он глава государства, а не артист легкого жанра, и он не в состоянии предложить для жителей Украины ничего созидательного.
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ИСТОЧНИК KP.RU