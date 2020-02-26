Аксенов: Зеленский так и не понял, что он глава государства, а не комик

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:25:25+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит указ о праздновании нового праздника – Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. По мнению главы Крыма Сергей Аксенова, таким образом правящая верхушка Незалежной продолжает отыгрывать роль международного провокатора.

- Как будто власть в Киеве не менялась и в президентском кресле до сих пор сидит Порошенко. Правящая верхушка соседней страны продолжает отыгрывать ту жалкую и постыдную роль, которую определили Украине ее западные хозяева - это роль международного провокатора и кляузника, инструмента для мелких антироссийских пакостей, - написал Аксенов на своей странице Вконтакте.

По его словам, Зеленский так и не осознал, что он глава государства, а не артист легкого жанра, и он не в состоянии предложить для жителей Украины ничего созидательного.

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ИСТОЧНИК KP.RU