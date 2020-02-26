Ждите своего рейса: Из Джанкоя к морю можно добираться пол дня

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:43:21+03:00

Автобусное расписание не согласовано с прибытием поездов в Крым

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Расписание автобусных рейсов по пути следования поездов в Крым составлено без учета туристического потока. Выйдя на станции «Джанкой», туристы могут прождать несколько часов рейсового автобуса в Саки или Раздольное.

- Есть расписание поездов, которое с мая расширяется, и есть расписание междугородних автобусов, и они не совпадают - разрыв от двух до четырех часов, - говорит глава комитета по туризму Госсовета РК Алексей Черняк.

Помимо координации движения пассажирского транспорта, к началу интенсивного движения поездов нужно привести в порядок автостанции, остановочные павильоны возле приморских населенных пунктов и видовые площадки.

По данным Черняка, с момента открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту поезда перевезли 130 тысяч пассажиров. Уже с конца апреля к направлениям на Москву и Санкт-Петербург добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

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ИСТОЧНИК KP.RU