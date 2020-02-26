2020-02-26T18:43:21+03:00
Общество

Ждите своего рейса: Из Джанкоя к морю можно добираться пол дня

Автобусное расписание не согласовано с прибытием поездов в Крым
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Автостанция Джанкой летом будет пользоваться спросом у туристов. Фото: Пресс-служба ГУП КрымавтотрансАвтостанция Джанкой летом будет пользоваться спросом у туристов. Фото: Пресс-служба ГУП Крымавтотранс
Изменить размер текста:

Расписание автобусных рейсов по пути следования поездов в Крым составлено без учета туристического потока. Выйдя на станции «Джанкой», туристы могут прождать несколько часов рейсового автобуса в Саки или Раздольное.

- Есть расписание поездов, которое с мая расширяется, и есть расписание междугородних автобусов, и они не совпадают - разрыв от двух до четырех часов, - говорит глава комитета по туризму Госсовета РК Алексей Черняк.

Помимо координации движения пассажирского транспорта, к началу интенсивного движения поездов нужно привести в порядок автостанции, остановочные павильоны возле приморских населенных пунктов и видовые площадки.

По данным Черняка, с момента открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту поезда перевезли 130 тысяч пассажиров. Уже с конца апреля к направлениям на Москву и Санкт-Петербург добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекламный баннер парализовал движение троллейбусов в Симферополе
Браконьер оклеветал крымских лесных инспекторов, чтобы отвести подозрения от себя
Ждите своего рейса: Из Джанкоя к морю можно добираться пол дня
Аксенов: Зеленский так и не понял, что он глава государства, а не комик
В Симферополе и Севастополе 27 февраля частично отключат электричество
Из-за шторма с многоэтажного дома в Феодосии сорвало крышу
Крымчанин выиграл 1,5 миллиона рублей, чтобы построить баню
Едущим на Украину крымчанам будут мерять температуру
Отважный симферополец помог голубю, который застрял на дереве
Стали известны подробности убийства 25-летней давности в Крыму
Подрядчик за свой счет поменяет неровный асфальт на улице Невского
Розовые фламинго прилетели погреться в Севастополь
Аксенов высказался о событиях, которые определили судьбу Крыма шесть лет назад