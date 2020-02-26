Браконьер оклеветал крымских лесных инспекторов, чтобы отвести подозрения от себя

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:53:47+03:00

В лесах полуострова кто-то убивает животных и разделывает их на месте, оставляя шкуру и кости

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В Крымских лесах браконьеры убивают животных, освежовывают и оставляют на месте шкуру и кости, пишет ForPost. Их жертвами стали благородный олень и дикий кабан. В соцсетях в преступлении обвиняют лесных инспекторов.

- Во-первых, наших сотрудников в числе тех, кто сфотографирован нет. Во-вторых, наши сотрудники на выходных находились в рейде, а не на охоте, как там написали. В-третьих, мы знаем, кто это делает. Это клевета, - рассказала директор Крымского природного заповедника Елена Деркач.

По ее словам, ложную информацию распространяет браконьер из Алушты, с которым уже давно борются лесничии. Ему перекрыли все доступы, и поэтому он делает это специально, чтобы очернить заповедник и лесников.

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ИСТОЧНИК KP.RU