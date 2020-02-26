Рекламный баннер парализовал движение троллейбусов в Симферополе
Рекламный плакат упал прямо на провода контактной линии
Фото: Крым 24
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Троллейбусы не могут проехать в Симферополе из-за упавшего на провода рекламного баннера.
Движение парализовано по улице Севастопольской от улицы Крымских партизан до парка Шевченко, пишет Крым 24.
Напомним, что в Крыму на 26 и 27 февраля объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на полуострове будет штормовой ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU