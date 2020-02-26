2020-02-26T19:03:18+03:00
Общество

Рекламный баннер парализовал движение троллейбусов в Симферополе

Рекламный плакат упал прямо на провода контактной линии
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крым 24Фото: Крым 24
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Троллейбусы не могут проехать в Симферополе из-за упавшего на провода рекламного баннера.

Движение парализовано по улице Севастопольской от улицы Крымских партизан до парка Шевченко, пишет Крым 24.

Напомним, что в Крыму на 26 и 27 февраля объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на полуострове будет штормовой ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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