Симферопольские водители теперь не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
Зеленые зоны отгородили заборами
Фото: Архив "КП"
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На улице Павленко в Симферополе зафиксировали больше всего нарушений правил благоустройства. Из-за того, что дорога на улице узкая, а рядом газон, там установили ограждения, чтобы автомобилисты не могли парковаться.
По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, в Симферополе работают 17 платных парковок, рассчитаны они на 934 места. В будущем власти города планируют увеличить количество парковок.
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ИСТОЧНИК KP.RU