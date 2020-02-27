Симферопольские водители теперь не смогут парковаться на газонах по улице Павленко

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:50:30+03:00

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На улице Павленко в Симферополе зафиксировали больше всего нарушений правил благоустройства. Из-за того, что дорога на улице узкая, а рядом газон, там установили ограждения, чтобы автомобилисты не могли парковаться.

По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, в Симферополе работают 17 платных парковок, рассчитаны они на 934 места. В будущем власти города планируют увеличить количество парковок.

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ИСТОЧНИК KP.RU