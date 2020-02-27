Авиабомбу нашли в керчененской крепости Ени-Кале
Пиротехники МЧС уничтожили взрывоопасный предмет на специальном полигоне
Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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Пиротехники обезвредили осколочную авиабомбу весом 10 килограмм, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Пиротехники ведомства идентифицировали и обезвредили боеприпас. Авиабомбу извлекли из под слоя земли, доставили на специальный полигон, где и уничтожили.
В МЧС напоминает жителям и гостям полуострова, что если они найдут взрывоопасный предмет, то об этом стоит незамедлительно сообщить в чрезвычайное ведомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU