2020-02-27T10:54:14+03:00
Происшествия

Авиабомбу нашли в керчененской крепости Ени-Кале

Пиротехники МЧС уничтожили взрывоопасный предмет на специальном полигоне
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

Пиротехники обезвредили осколочную авиабомбу весом 10 килограмм, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пиротехники ведомства идентифицировали и обезвредили боеприпас. Авиабомбу извлекли из под слоя земли, доставили на специальный полигон, где и уничтожили.

В МЧС напоминает жителям и гостям полуострова, что если они найдут взрывоопасный предмет, то об этом стоит незамедлительно сообщить в чрезвычайное ведомство.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за шторма почти 20 тысяч крымчан остались без света на 5 часов
Авиабомбу нашли в керчененской крепости Ени-Кале
Симферопольские водители теперь не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
Город Саки вошел в четверку популярных курортов в России для лечения в марте
Погода в Крыму на 27 февраля: До +15 градусов и дождь
Рекламный баннер парализовал движение троллейбусов в Симферополе
Браконьер оклеветал крымских лесных инспекторов, чтобы отвести подозрения от себя
Ждите своего рейса: Из Джанкоя к морю можно добираться пол дня
Аксенов: Зеленский так и не понял, что он глава государства, а не комик
В Симферополе и Севастополе 27 февраля частично отключат электричество
Из-за шторма с многоэтажного дома в Феодосии сорвало крышу
Крымчанин выиграл 1,5 миллиона рублей, чтобы построить баню
Едущим на Украину крымчанам будут мерять температуру
Отважный симферополец помог голубю, который застрял на дереве
Стали известны подробности убийства 25-летней давности в Крыму
Подрядчик за свой счет поменяет неровный асфальт на улице Невского
Розовые фламинго прилетели погреться в Севастополь
Аксенов высказался о событиях, которые определили судьбу Крыма шесть лет назад