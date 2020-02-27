2020-02-27T11:02:48+03:00
Происшествия

Из-за шторма почти 20 тысяч крымчан остались без света на 5 часов

Непогода лишила электроэнергии 18 населенных пунктов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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В Крыму из-за непогоды 18 населенных пунктов остались без света. Под отключение попало более 19 тысяч человек из них 5 тысяч - дети.

Как удалось выяснить КП-Крым, жители полуострова провели без электроэнергии чуть больше 5 часов.

Напомним, что в Крыму на 27 февраля объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на полуострове будет штормовой ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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