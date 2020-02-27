Полицейские задержали пьяного водителя без прав в Красногвардейском районе

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:39:47+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы [видео]

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Сотрудники ГИБДД в Красногвардейском районе остановили автомобиль за рулем, которого был пьяный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Местный житель согласился пройти тест на алкоголь на месте. Инспектор начал объяснять, как пользоваться прибором, но водитель перебил его и заметил, что в курсе, как пользоваться прибором.

Мужчина глубоко вдохнул и выдохнул в алкотестер. Прибор щелкнул, запищал и выдал результат - 0,80 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что превышает норму в пять раз. Он уже не раз садился пьяным за руль, за что его наказывали.

Сейчас полицейские решают, возбуждать ли против водителя уголовное дело за пьяную езду. Максимальное наказание за статью - два года лишения свободы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/763217" frameborder="0"></iframe> В Красногвардейском районе задержали пьяного водителя.Видео: Пресс-служба МВД по Крыму! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU