В столице Крыма убирают ветки и деревья, сломанные сильным ветром

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:10:44+03:00

За сутки муниципальные работники устранили шесть аварийных ситуаций

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В Симферополе муниципальные работники убирают деревья и ветки, которые сломал сильный ветер.

По информации пресс-службы столицы Крыма, из-за непогоды повреждены множество растений в городе. Были случаи падения веток и деревьев на автодорогу и обрыва проводов.

За сутки в городе работники Муниципального бюджетного учреждения «Город» устранили 6 аварийных ситуаций, сломанные ветки убрали с улиц: Трансформаторная, Садовая, Полигонная, Дмитрия Ульянова; в переулке Тупой и на перекрестке улиц Лизы Чайкиной и Куйбышева.

Напомним, что в Крыму на 27 февраля объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков на полуострове будет штормовой ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU