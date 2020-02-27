Сборная Крыма по баскетболу сыграет два матча с соперниками из Иркутска

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:25:19+03:00

Игры пройдут 27 и 28 февраля в 18.00 в спортклубе КФУ на бульваре Ленина, 5/7

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Сборная Республики Крым по баскетболу, команда Крымского федерального университета «КФУ-Грифоны» сыграет с командой из Иркутска - «Сибирские медведи».

По информации пресс-службы Минспорта Крыма, матчи пройдут 27 и 28 февраля в 18.00 в спортклубе КФУ на бульваре Ленина, 5/7.

Команды сыграют в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола - Студенческая лига ВТБ, где выступает 14 команд самых амбициозных ВУЗов страны.

Тренер команды: "Сибирские медведи" для нас очень не удобный соперник, но нам пора отдать долгиФото: Виталий ПАРУБОВ

«Грифоны» с успехом прошли регулярный чемпионат и заслужили право принимать соперника по плей-офф на своей площадке. Чтобы побороться за медали Студлиги ВТБ, крымской команде надо два раза обыграть «Медведей» из Иркутска.

Команды сыграют в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола - Студенческая лига ВТБФото: Виталий ПАРУБОВ

- Матчи будут очень сложными, но крайне интересными для болельщиков.Мы два раза уступали «Сибирским медведям» в регулярном чемпионате. Команда из Иркутска для нас очень неудобная. Но сейчас пора отдать долги, - говорит тренер сборной КФУ по баскетболу Валерий Ходорченко.

«Грифоны» с успехом прошли регулярный чемпионатФото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU