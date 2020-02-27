Шторм задержится в Крыму еще на один день

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:14:43+03:00

На полуострове усилится ветер до 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с

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27 и 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по республике со ссылкой на синоптиков.

Местами на полуострове пройдут очень сильные дожди, днем 28 февраля температура воздуха опустится до +5…+10.

Крымчан призывают быть аккуратнее на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и электрических проводов. Также не следует стоять рядом со старыми крупными деревьями, и парковать возле них автомобили.

В ведомстве просят воздержаться жителей полуострова от походов в леса и горы, а также выхода в море.

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ИСТОЧНИК KP.RU