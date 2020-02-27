Два человека попали в больницу из-за лобового столкновения легковушек в Керчи

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:48:04+03:00

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Вечером 26 февраля в Керчи столкнулись два автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» двигался по улице Орджоникидзе. Он выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб в «Опель Омега», за рулем которого ехал 34-летний мужчина.

В аварии пострадали два человека - водитель «Опеля» и пассажир «Фольксвагена». Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU