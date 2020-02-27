Сильный ветер сорвал крышу с института в Симферополе
В Симферополе сильный ветер сорвал крышу с научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по улице Киевской, 150.
Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма, сорванная крыша упала на парковку возле института. Это здание не находится в собственности города. Последствия ЧП устраняют ответственные службы.
Напомним, что в Крыму объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 февраля. По прогнозам синоптиков на полуострове будет сильный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU