2020-02-27T16:12:39+03:00
Происшествия

Преподаватель крымского ВУЗа заплатит полмиллиона штрафа за взятку в 64 тысячи рублей

Кроме того, она не сможет работать в ВУЗе полгода
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Железнодорожный суд Симферополя признал заведующую кафедры одного из ВУЗов Крыма виновной в получении взятки.

По информации пресс-службы суда, профессор получила 64 тысячи рублей от старосты группы учебного заведения. Взамен она должна была поставить 16-ти студентам положительные оценки за защиту курсовых работ, без их фактической сдачи.

Суд учел тот факт, что заведующая кафедры не имела судимостей, сотрудничала со следствием и раскаялась в преступлении, а научная деятельность была ее единственным источником доходов. Ей назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили работать преподавателем на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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