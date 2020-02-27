Госстройнадзор за неделю нашел 12 самостроев в Крыму
Сотрудники Госстройнадзора за неделю нашли в Крыму 12 самостроев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты насчитали шесть незаконных строений в Симферополе, часть из них эксплуатируется как кафе, магазины и автомойки, а остальные еще только строят.
В Феодосии при строительстве частного дома, строители превысили максимальный процент застройках на земельном участке. Интереснее ситуация в Керчи, там люди живут в доме, который еще не ввели в эксплуатацию.
Выше, чем положено построили жилье в Кореизе близ Ялты, а в Судаке сотрудники Госстройнадзора нашли два здания, которые построены с множеством нарушений.
Решение о сносе самостроев будет принимать суд, местные власти получили уведомления от Госстройнадзора о незаконных строениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU