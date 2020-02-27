2020-02-27T16:47:39+03:00
Общество

Госстройнадзор за неделю нашел 12 самостроев в Крыму

Сносить их будут через суд
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Госстройнадзора КрымаФото: Пресс-служба Госстройнадзора Крыма
Изменить размер текста:

Сотрудники Госстройнадзора за неделю нашли в Крыму 12 самостроев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты насчитали шесть незаконных строений в Симферополе, часть из них эксплуатируется как кафе, магазины и автомойки, а остальные еще только строят.

В Феодосии при строительстве частного дома, строители превысили максимальный процент застройках на земельном участке. Интереснее ситуация в Керчи, там люди живут в доме, который еще не ввели в эксплуатацию.

Выше, чем положено построили жилье в Кореизе близ Ялты, а в Судаке сотрудники Госстройнадзора нашли два здания, которые построены с множеством нарушений.

Решение о сносе самостроев будет принимать суд, местные власти получили уведомления от Госстройнадзора о незаконных строениях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 28 февраля частично отключат электричество
Шторм разрушил городскую набережную в Алуште
Госстройнадзор за неделю нашел 12 самостроев в Крыму
Преподаватель крымского ВУЗа заплатит полмиллиона штрафа за взятку в 64 тысячи рублей
Сильный ветер сорвал крышу с института в Симферополе
Два человека попали в больницу из-за лобового столкновения легковушек в Керчи
Сборная Крыма по баскетболу сыграет два матча с соперниками из Иркутска
Шторм задержится в Крыму еще на один день
Прокуратура вернула пенсионеру из Симферополя украденные деньги
В столице Крыма убирают ветки и деревья, сломанные сильным ветром
Полицейские задержали пьяного водителя без прав в Красногвардейском районе
Из-за шторма почти 20 тысяч крымчан остались без света на 5 часов
Авиабомбу нашли в керчененской крепости Ени-Кале
Симферопольские водители теперь не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
Город Саки вошел в четверку популярных курортов в России для лечения в марте
Погода в Крыму на 27 февраля: До +15 градусов и дождь
Рекламный баннер парализовал движение троллейбусов в Симферополе
Браконьер оклеветал крымских лесных инспекторов, чтобы отвести подозрения от себя
Ждите своего рейса: Из Джанкоя к морю можно добираться пол дня
Аксенов: Зеленский так и не понял, что он глава государства, а не комик
В Симферополе и Севастополе 27 февраля частично отключат электричество
Из-за шторма с многоэтажного дома в Феодосии сорвало крышу
Крымчанин выиграл 1,5 миллиона рублей, чтобы построить баню
Едущим на Украину крымчанам будут мерять температуру
Отважный симферополец помог голубю, который застрял на дереве
Стали известны подробности убийства 25-летней давности в Крыму
Подрядчик за свой счет поменяет неровный асфальт на улице Невского
Розовые фламинго прилетели погреться в Севастополь
Аксенов высказался о событиях, которые определили судьбу Крыма шесть лет назад