Шторм разрушил городскую набережную в Алуште

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:21:32+03:00

Восстановить ее надо к началу курортного сезона

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Шторм сильно повредил городскую набережную в Алуште, написала в Facebook глава администрации города Галина Огнева. Восстановить ее необходимо к началу курортного сезона.

- Масштаб произошедшего вызывает тревогу. Выехала на место со специалистами. Уже сейчас понятно, что для восстановления разрушенного требуются немалые финансовые средства и строительные работы, - заметила Огнева.

По ее словам, муниципалитет не сможет своими силами разрушенную набережную, поэтому Галина Огнева обратилась за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову. Уже запланировала рабочая встреча по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU