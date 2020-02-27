2020-02-27T17:21:32+03:00
Происшествия

Шторм разрушил городскую набережную в Алуште

Восстановить ее надо к началу курортного сезона
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Галина Огнева / FacebookФото: Галина Огнева / Facebook
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Шторм сильно повредил городскую набережную в Алуште, написала в Facebook глава администрации города Галина Огнева. Восстановить ее необходимо к началу курортного сезона.

- Масштаб произошедшего вызывает тревогу. Выехала на место со специалистами. Уже сейчас понятно, что для восстановления разрушенного требуются немалые финансовые средства и строительные работы, - заметила Огнева.

По ее словам, муниципалитет не сможет своими силами разрушенную набережную, поэтому Галина Огнева обратилась за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову. Уже запланировала рабочая встреча по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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