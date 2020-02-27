Вместо автосервиса и парковки на Столетовском проспекте в Севастополе появились ларьки
В Севастополе проверят, законно ли установлены ларьки на Столетовском проспекте, пишет ForPost. Чиновники теперь надо выяснить, противоречит ли торговля в этих киосках условиям договора аренды земли, заключенного с фирмой, которая установила эти объекты.
Ранее собственник передвинул ларьки в нужное место, после того, как комиссия подтвердила, что он незаконно занял городскую землю.
Стоит заметить, что эту землю передали в аренду под строительство автосервиса и автостоянки, а вместо них там появились ларьки, в которых торгуют разными товарами.
- Скорее всего, расторгать договор аренды с собственником киосков будут через суд, - рассказал глава департамента горхоза Севастополя Евгений Горлов.
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ИСТОЧНИК KP.RU