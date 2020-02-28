Два фрегата Черноморского флота направляются в Средиземное море

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:42:34+03:00

На их борту - крылатые ракеты «Калибр»

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Фрегаты Черноморского флота - «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» начали переход через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.

По информации пресс-службы флота, боевые корабли несут на борту высокоточное оружие - ракеты «Калибр». Переход в Средиземное море плановый, фрегаты войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота.

Еще один фрегат ЧФ - «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU