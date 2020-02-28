На месяц раньше обычного: В Крыму объявили пожароопасный сезон

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:48:37+03:00

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В Крыму, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе начался пожароопасный сезон, сообщили в пресс-службе МЧС России. С начала года в этих регионах ликвидировали пожары на площади в 45 гектаров.

Малое количество снега и аномально теплая погода этой зимой, только осложнит лесопожарную обстановку в стране. Обычно пожароопасный сезон вводят в начале апреле.

- Недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики - основная задача МЧС России на период высокой пожарной опасности, - отметил замминистра МЧС России Илья Денисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU