2020-02-28T16:42:12+03:00
Происшествия

Женщина стала причиной поножовщины в баре Симферополя

Мужчина три раза ударил клинком своего оппонента
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вечером 27 февраля в одном из баров Симферополя отдыхали две компании молодых людей. Мужчины из этих компаний не поделили внимание одной дамы, из-за чего сначала начали ругаться, а потом дело дошло и до кулаков.

По информации пресс-службы крымского главка МВД, в разгар конфликта, один из участников потасовки достал нож и три раза ударил им своего 33-летнего оппонента, а потом сбежал. Директор бара немедленно позвонил в полицию и рассказал об инциденте.

Стражи правопорядка оперативно нашли преступника, им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель, который сразу же признался в содеянном. В его доме полицейские нашли два охотничьих ножа.

Против мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы. А пока суд отправил его под домашний арест.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24