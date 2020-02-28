Женщина стала причиной поножовщины в баре Симферополя

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:42:12+03:00

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Вечером 27 февраля в одном из баров Симферополя отдыхали две компании молодых людей. Мужчины из этих компаний не поделили внимание одной дамы, из-за чего сначала начали ругаться, а потом дело дошло и до кулаков.

По информации пресс-службы крымского главка МВД, в разгар конфликта, один из участников потасовки достал нож и три раза ударил им своего 33-летнего оппонента, а потом сбежал. Директор бара немедленно позвонил в полицию и рассказал об инциденте.

Стражи правопорядка оперативно нашли преступника, им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель, который сразу же признался в содеянном. В его доме полицейские нашли два охотничьих ножа.

Против мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы. А пока суд отправил его под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU