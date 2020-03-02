Бдительные керчане помогли полиции задержать наркокурьера

2 Март 2020 2020-03-02T16:50:48+03:00

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В Керчи полицейские задержали закладчика с крупной партией синтетического наркотика. О том, что мужчина прячет «соль», сотрудники МВД узнали от очевидцев.

Во время обыска у него нашли 49 пакетиков с порошком белого цвета. Мужчина сразу признался, что это наркотик. Всего у мужчины изъяли 73,3 граммов запрещенного вещества, пишет Крымское информационное агентство.

Против закладчика возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас его отправили в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU