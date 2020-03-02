В Крыму задержали «телефонного террориста» из Санкт-Петербурга

2 Март 2020 2020-03-02T17:44:43+03:00

Мужчина сообщил о "бомбе" на ж/д вокзале Симферополя

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В воскресенье, 1 марта, на номер «112» позвонил мужчина и рассказал, что на железнодорожном вокзале Симферополя бомба. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД на транспорте.

Полицейские проверили весь вокзал, но никаких опасных предметов не нашли. Эвакуация не проводилась. Ж/д вокзал работает в штатном режиме.

Сотрудники ФСБ нашли «телефонного террориста», им оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU