На пожаре в Красногвардейском районе погибли два человека

3 Март 2020 2020-03-03T10:32:40+03:00

В одном из сел района загорелся частный дом

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В понедельник, 2 марта, два человека погибли на пожаре в селе Плодородное Красногвардейского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

На место инцидента отправились сотрудники главка МЧС, они оперативно ликвидировали возгорание. При разведке места ЧП пожарные нашли два трупа.

Стоит отметить, что с начала года на полуострове ликвидировали 403 возгорания, на которых погибли 28 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU