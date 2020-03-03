2020-03-03T10:32:40+03:00
Происшествия

На пожаре в Красногвардейском районе погибли два человека

В одном из сел района загорелся частный дом
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по РКФото: Пресс-служба МЧС по РК
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В понедельник, 2 марта, два человека погибли на пожаре в селе Плодородное Красногвардейского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

На место инцидента отправились сотрудники главка МЧС, они оперативно ликвидировали возгорание. При разведке места ЧП пожарные нашли два трупа.

Стоит отметить, что с начала года на полуострове ликвидировали 403 возгорания, на которых погибли 28 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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