2020-03-03T11:18:13+03:00
Экономика

Участие компаний из Крыма в госзакупках хотят засекретить

Таким образом планируют избежать санкций
Артем АРТЕМОВ
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Судостроительный завод «Залив»Судостроительный завод «Залив»Фото: Надежда ДАЦЮК
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Участие крымские предприятий в госзакупках будут скрывать из-за санкций. Об этом на совещании, которое проходило на судостроительном заводе в Керчи, рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Представители крымских предприятий ОПК поддержали инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство о закупках, для того, что скрывать информацию о победителе торгов, если в закупках участвуют крымские производители, передает Крым 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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