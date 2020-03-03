2020-03-03T14:20:41+03:00
Происшествия

Из крымского ресторана украли две картины на 3 миллиона рублей

Любителя сельских пейзажей разыскивает полиция [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Картина «Обед в колхозе». Фото: Винодельня 78 / ВконтактеКартина «Обед в колхозе». Фото: Винодельня 78 / Вконтакте
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Поздно ночью 24 февраля в севастопольский ресторан «Винодельня 78», пока там не было посетителей, через балкон забрался любитель советской живописи. Вместо того, чтобы любоваться картинами, он решил их похитить.

Вор снял полотна со стен, заботливо упаковал, дабы не повредить их, и спешно покинул место преступления. Утром владелец заведения обнаружил пропажу и сразу сообщил об этом в полицию.

Как удалось выяснить КП-Крым, из ресторана была похищена картина «Уборка урожая» кисти советского художника Петра Столяренко и полотно «Обед в колхозе» авторства Валентина Бернадского.

Оба произведения искусства написаны в 50-х годах прошлого года, а сумма ущерба составила больше 3 миллионов рублей.

Примечательно, что «Уборка урожая» была в высоту больше двух метров, и как вор смог ее вытащить через балкон ресторана - не понятно. Скорее всего, ему помогал подельник или даже не один.

Отметим, что в комментарии КП-Крым сотрудники ресторана отказали.

Как бы то ни было, а любителя советской живописи разыскивает полиция. За кражу предметов, имеющих культурную ценность, ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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