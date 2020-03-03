2020-03-03T19:46:16+03:00
Общество

Минздрав: Крым готов лечить пациентов с коронавирусом

В больницах есть все необходимые лекарства и оборудование
Анастасия ЖУКОВА
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Тем временем в аптеках - дефицит масокТем временем в аптеках - дефицит масокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Республика Крым полностью готова в случае необходимости лечить больных коронавирусом: в больницах есть все необходимые лекарства и оборудование.

- В медицинских организациях республики сформирован запас необходимых медикаментов, медицинских масок, пульсоксиметров, противочумных костюмов максимальной защиты, противовирусных костюмов первого класса защиты, - рассказал замминистра здравоохранения Антон Лясковский. - Подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких, применение которых может потребоваться в тяжелых случаях при госпитализации пациентов.

При этом он подчеркнул, что в регионе не выявлено ни одного заболевшего новым китайским коронавирусом. При этом 50 человек на полуострове находятся под наблюдением, так как прибыли из стран, которые затронула эпидемия. Но ни у кого из них пока заболевание не подтвердилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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