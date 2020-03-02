Кого из крымчан могут отправить на карантин по коронавирусу

В Крыму и Севастополе на карантине по подозрению на коронавирус находятся 50 человек. Все они недавно вернулись из Китая. Карантин предполагает двухнедельное медицинское наблюдение, а также им проводят лабораторный скрининг на наличие вирусов, в том числе коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК.

Однако, как рассказала «Комсомолке» глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, всех людей с симптомами ОРВИ, и которые приехали из стран, где зафиксированы вспышки новой инфекции, изолируют в специальные палаты инфекционных стационаров. Там им проводят трехуровневый лабораторный контроль на коронавирусную инфекцию.

Чтобы находить в организме китайскую инфекцию, Роспотребнадзор России разработал два специальных теста, которые с 21 января можно пройти во всех регионах. Но подтвердить заражение коронавирусом может только геномный центр «Вектор» в Новосибирске.

- Те, у кого нет клинических симптомов проявления инфекции - насморка и повышения температуры - могут наблюдаться у себя дома, но только под контролем врачей. Они проходят лабораторный контроль на коронавирус по месту прилета, а потом через 10 дней по месту жительства, - рассказывает Наталья Пеньковская. - На полуострове это ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе».

Ранее, до того, как в ведомстве разработали специальные тесты на выявление коронавируса, все материалы исследований направлялись исключительно в Новосибирск.

Напомним, что 14 февраля из Севастопольской инфекционной больницы сбежала местная жительница Екатерина Р. После возвращения из Китая ее поместили на карантин. Девушка прошла часть необходимого обследования, но потом решила, что с нее хватит, и покинула больницу.

По словам главврача Севастопольской инфекционной больницы Инги Матяж, Екатерина не отличалась мягким характером и вела себя вызывающе:

- С того момента, когда она к нам поступила, девушка вела себя, мягко говоря не корректно. Она оскорбляла сотрудников, посылала их на определенные буквы, все это зафиксировано в рапортах, у секретаря и все это мы предоставляли в правоохранительные органы. Плюс ко всему, она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила, - говорит Инга Матяж. - Поведение Екатерины - нонсенс, оскорблять работников медучреждения, когда они при исполнении - это слишком.

Севастопольские приставы продолжают поиски девушки. Екатерину ищут по всей Южной части России.

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