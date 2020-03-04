Грузовики стали причиной обрушения подпорной стены в Алуште
Восстановить объект планируют к концу марта
Фото: Пресс-служба "Крымавтодора"
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В селе Верхнее Запрудное близ Алушты обрушилась подпорная стенка из-за интенсивного движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».
Уже начали восстанавливать стену, все работы планируют закончить к концу марта.
Напомним, что в конце февраля закрыли проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая из-за оползня, который перекрыл трассу.
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ИСТОЧНИК KP.RU