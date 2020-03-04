Из коттеджа под Ялтой украли больше миллиона рублей, шубы и элитный парфюм

4 Март 2020 2020-03-04T16:02:53+03:00

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Ранним февральским утром в один из домов в поселке Отрадное, что близ Ялты, пробрался вор. Преступник явно работал по наводке и ему не потребовалось много времени, чтобы обчистить жилище.

Как удалось выяснить КП-Крым, из дома вор украл 159 тысяч рублей, 20 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Но только деньгами преступник не ограничился. Утащил целый гардероб дорогой одежды на 242 тысячи рублей - от мокасин до норковой шубы. Еще он прихватил два флакона духов и парочку курительных устройств IQOS. Общая сумма ущерба составила чуть больше миллиона рублей.

Утром хозяин дома обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники МВД выяснили, что вор пробрался в жилье через балкон на первом этаже. В рамках следствия были опрошены соседи пострадавшего, но никаких зацепок от них получить не удалось.

Интересно, что владелец дома построил вокруг своего участка высокий забор, а вот установкой камер наружного видеонаблюдения не озаботился.

Пока вора не нашли, но в случае поимки и доказательства вины ему грозит до 5 лет тюрьмы за кражу в крупном размере.

В пресс-службе МВД по Республике Крым "Комсомолке" пояснили, что по факту случившегося сразу же было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд следственных действий, а также принимают все меры для скорейшего раскрытия преступления и поимки виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU