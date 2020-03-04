2020-03-04T13:38:37+03:00
Общество

Крымские ученые изобрели мармелад, который не навредит фигуре

В новом продукте на 90 ккал меньше, чем в традиционном десерте
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба КФУФото: Пресс-служба КФУ
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Ученые Крымского федерального университета изобрели низкокалорийный мармелад. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Основой для продукта является не фруктовое пюре, как в обычном мармеладе, а гидролаты эфирномасличных растений. Традиционный десерт имеет калорийность 320 ккал, а изобретение крымских ученых - 230 ккал. Новая технология производства десерта позволит заменить сахар на другие подсластители.

Ученые КФУ готовят мармелад с эфирными маслами и гидролатами розы, мяты, лаванды, чабреца и шалфея. Себестоимость продукта ниже, чем традиционных аналогов, так как не используется фруктовое пюре при производстве. На новую технологию ВУЗ уже получил патент.

СПРАВКА «КП»:

Гидролаты - душистая вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного сырья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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