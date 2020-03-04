Крымские ученые изобрели мармелад, который не навредит фигуре
Ученые Крымского федерального университета изобрели низкокалорийный мармелад. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Основой для продукта является не фруктовое пюре, как в обычном мармеладе, а гидролаты эфирномасличных растений. Традиционный десерт имеет калорийность 320 ккал, а изобретение крымских ученых - 230 ккал. Новая технология производства десерта позволит заменить сахар на другие подсластители.
Ученые КФУ готовят мармелад с эфирными маслами и гидролатами розы, мяты, лаванды, чабреца и шалфея. Себестоимость продукта ниже, чем традиционных аналогов, так как не используется фруктовое пюре при производстве. На новую технологию ВУЗ уже получил патент.
СПРАВКА «КП»:
Гидролаты - душистая вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного сырья.
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ИСТОЧНИК KP.RU