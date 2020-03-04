С начала апреля в Крыму введут новые тарифы на воду
С начала апреля этого года в Алуште, Керчи, Саках и Феодосии введут дифференцированный тариф на воду. Сотрудники филиалов Государственного унитарного предприятия «Вода Крым» проводят инвентаризацию абонентов, которые оплачивают услуги по показаниям индивидуальных счетчиков.
Это необходимо для сбора достоверной информации и корректного начисления за потребленную воду, пишет Крымское информационное агентство.
КСТАТИ
Ранее КП-Крым писала, что в крымских водохранилищах естественного стока скопилось 100 миллионов кубических метров воды, что на 84,6 миллиона кубов меньше, чем к началу весны прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU