2020-03-04T15:24:36+03:00
Общество

С начала апреля в Крыму введут новые тарифы на воду

Дифференцированный тариф коснется жителей Алушты, Керчи, Сак и Феодосии
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крымское информационное агентствоФото: Крымское информационное агентство
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С начала апреля этого года в Алуште, Керчи, Саках и Феодосии введут дифференцированный тариф на воду. Сотрудники филиалов Государственного унитарного предприятия «Вода Крым» проводят инвентаризацию абонентов, которые оплачивают услуги по показаниям индивидуальных счетчиков.

Это необходимо для сбора достоверной информации и корректного начисления за потребленную воду, пишет Крымское информационное агентство.

КСТАТИ

Ранее КП-Крым писала, что в крымских водохранилищах естественного стока скопилось 100 миллионов кубических метров воды, что на 84,6 миллиона кубов меньше, чем к началу весны прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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