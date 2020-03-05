Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку

5 Март 2020 2020-03-05T12:00:13+03:00

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В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике произошел ужасный инцидент с оленем. Дикое животное упало в речку недалеко от винзавода «Массандра». Его копыта застряли между огромными камнями, поэтому зверь не смог самостоятельно выбраться из западни.

Чтобы помочь вызволить животное, очевидцы вызвали сотрудников МЧС.

- В реку его, видимо, загнали собаки. Он упал с большой высоты и получил множество травм – ссадины, рваные раны. Нам пришлось воспользоваться альпинистским снаряжением, чтобы достать животное, - рассказал КП-Крым глава ялтинского отряда «Крым-Спас» Антон Павлов. - Это был взрослый, крупный самец. Очень тяжелый!

К сожалению, зверь не выдержал подъема. Спасатели подняли его на пологий берег, олень еще некоторое время подавал признаки жизни, а потом умер от полученных травм.

Олень упал с пологого берега реки и застрял в камнях. Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь / Вконтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU