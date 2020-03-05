В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд

5 Март 2020 2020-03-05T14:26:07+03:00

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4 марта в Симферополе зафиксировали температурный рекорд, который держался 95 лет. Об этом КП-Крым рассказала глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В столице Крыма зафиксировали самую высокую температуру с момента наблюдений. По информации метеостанции, 4 марта температура воздуха составила +27,4 градуса, - заметила Татьяна Любецкая.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 1925 году, тогда столбик термометра показал +21,3. Заметим, за погодой в Крыму наблюдают с 1916 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU