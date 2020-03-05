Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет

5 Март 2020 2020-03-05T14:45:07+03:00

* Организация признана экстремистской Верховным Судом РФ, ее деятельность запрещена на территории России

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Глава джанкойской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории РФ, - Ред.) Сергей Филатов отправится в колонию на 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

Подсудимый, зная о том, что организация запрещена, вовлекал новых участников в секту, занимался проповеднической деятельностью. Он собирал членов экстремистской организации и обсуждал с ними запрещенную литературу.

Джанкойский районный суд признал мужчину виновным в создании религиозной экстремистской организации и отправил Сергея за решетку.

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ИСТОЧНИК KP.RU