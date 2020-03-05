Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Из-за таяния снега в горах оползень может еще больше разрушить дорогу на плато Ай-Петри от села Соколиное Бахчисарайского района. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».
Дорога на плато все еще закрыта, но желающих туда попасть это не останавливает. Они объезжают бетонные заграждения и не реагируют на запрещающие знаки. При интенсивном движении транспорта этот участок трассы может обвалиться.
Напомним, что в селе Верхнее Запрудное возле Алушты обрушилась подпорная стенка из-за интенсивного движения грузовиков. Ее планируют восстановить к концу марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU