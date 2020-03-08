Появилось видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

8 Март 2020 2020-03-08T07:51:04+03:00

Поезд отправился из Керчи в Анапу. Фото: Сергей Бороздин/FB

Изменить размер текста: A A

Опубликовано видео, как первый рельсовый автобус проезжает по Крымскому мосту.

Знаменательное событие произошло 7 марта: пригородный поезд №6807 сообщением Керчь-Анапа отправился в путь от перрона железнодорожного вокзала Керчи.

Поезд пришли провожать высокопоставленные лица, рядовые жители Керчи.

Сергей Бороздин, глава администрации отметил в своей речи, что развитие регулярного пригородного сообщения важно. как для крымчан, так и жителей Краснодарского края.

Состав в путь тронулся под бравурную мелодию духового оркестра, который стал участником концерта на керченском вокзале.

Весь путь от Керчи до Анапы занимает два часа, стоимость проезда 439 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Первый рельсовый автобус по Крымскому мосту из Керчи отправился в Анапу.Видео: Крымский мост/VK

ИСТОЧНИК KP.RU