14 человек эвакуировали из многоэтажки в Симферополе из-за пожара

9 Март 2020 2020-03-09T12:21:42+03:00

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8 марта из многоэтажки в Симферополе эвакуировали 14 человек из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Республике Крым.

В одном из домов по улице Маршала Василевского на балконе четвертого этажа загорелись личные вещи. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Пожарным понадобилось около 40 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Ликвидировали инцидент 23 сотрудника МЧС и несколько единиц специализированной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU