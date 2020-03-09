В Крыму поймана гражданка Украины, которая украла у бабушки золотые зубы

9 Март 2020 2020-03-09T14:02:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре прошлого года в Алуште обворовали 78-летнюю пенсионерку. Женщина рассказала, что к ней домой пришла молодая девушка и представилась сотрудницей Собеса. Она попросила пенсионерку предоставить какие-то документы, и пока крымчанка отвлеклась, псевдо-чиновница стащила из дома коробку, набитую драгоценностями.

Картонный ящик из-под обуви больше походил на банковскую ячейку. Пенсионерка хранила там 1,2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов и 60 евро, а также 12 зубных коронок из чистого золота и несколько золотых монет времен Российской империи.

Как удалось выяснить КП-Крым, таинственную воровку удалось задержать на границе с Украиной. Ей оказалась 43-летняя гражданка сопредельного государства, которая зарабатывала на жизнь тем, что обманывала пенсионерок и обчищала их квартиры.

Сотрудники полиции установили причастность девушки еще к одному преступлению в Ялте. В ноябре прошлого года женщина обворовала 90-летнюю пенсионерку. Тогда она также представилась сотрудницей Собеса и спокойно зашла в квартиру к бабушке. Украинка утащила с собой кошелек, где было 270 тысяч рублей и 25 тысяч гривен.

Все награбленное женщина потратила на территории Украины. Против воровки возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU