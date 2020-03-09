Украинская община Крыма отметила день рождения Тараса Шевченко

9 Март 2020 2020-03-09T16:29:56+03:00

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В Симферополе отпраздновали день рождения украинского поэта Тараса Шевченко в одноименном парке. А вечер памяти, посвященный творцу, пройдет 10 марта в библиотеке Пушкина.

- Наша организация уделяет много внимания сохранения памяти не только о Тарасе Григорьевиче Шевченко, но и Иване Франко, Лесе Украинке, и многих других выдающихся деятелях украинской культуры, - рассказала Крымской газете председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Летом община соберет всех желающих на колоритный фестиваль «Обжинки», посвященный празднику урожая. Осенью запланировано мероприятия в честь освобождения Киева от нацисткой оккупации.

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ИСТОЧНИК KP.RU