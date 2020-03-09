2020-03-09T16:29:56+03:00
Общество

Украинская община Крыма отметила день рождения Тараса Шевченко

10 марта в библиотеке Пушкина пройдет вечер памяти, посвященный украинскому поэту
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Борис Седенко / Крымская газетаФото: Борис Седенко / Крымская газета
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В Симферополе отпраздновали день рождения украинского поэта Тараса Шевченко в одноименном парке. А вечер памяти, посвященный творцу, пройдет 10 марта в библиотеке Пушкина.

- Наша организация уделяет много внимания сохранения памяти не только о Тарасе Григорьевиче Шевченко, но и Иване Франко, Лесе Украинке, и многих других выдающихся деятелях украинской культуры, - рассказала Крымской газете председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Летом община соберет всех желающих на колоритный фестиваль «Обжинки», посвященный празднику урожая. Осенью запланировано мероприятия в честь освобождения Киева от нацисткой оккупации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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