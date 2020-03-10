Под Симферополем начали строить новый сельхозрынок за 600 миллионов

10 Март 2020 2020-03-10T11:39:43+03:00

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В Добровской долине началось строительство сельскохозяйственного рынка «Крымский рынок». Его площадь составит почти 30 тысяч квадратных метров. Общая стоимость объекта - более 600 миллионов рублей, написал на своей странице в Facebook министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Предприятие «Доброе» выиграло в конце 2018 года государственный грант на 70 миллионов рублей. По проекту планируется строительство в Добровском сельском поселении перерабатывающих мощностей, рынка, хранилищ для овощей и фруктов.

Сейчас строители роют котлованы и закладывают котлованы. По условиям гранта, до конца этого года все деньги, которые предприятие «Доброе» получило от государства, должны быть освоены.

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ИСТОЧНИК KP.RU