Ялтинец представился «решалой» и обманом выманил полмиллиона рублей
В один из отделов Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» обратился житель Ялты, который хотел согласовать техническую документацию. Помочь ему вызвался 43-летний местный предприниматель, который пообещал за 500 тысяч решить все проблемы заявителя.
Бизнесмен уточнил, что часть суммы он передаст знакомым людям из «Крымэнерго», чтобы те побыстрее решили вопросы с согласованием документации, а часть оставит себе.
По информации пресс-службы Следкома по Крыму и Севастополю, предприниматель не знал никого в «Крымэнерго» и пошел на преступления исключительно ради личной выгоды. Но довести до конца свои намерения бизнесмен не смог. Когда ему передавали часть денег - 350 тысяч, сотрудники ФСБ задержали мужчину.
Сейчас он ждет суд, где он предстанет по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU