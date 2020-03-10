2020-03-10T15:36:40+03:00
Происшествия

Ялтинец представился «решалой» и обманом выманил полмиллиона рублей

Мужчина обещал решить все проблемы с «Крымэнерго»
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и СевастополюФото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю
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В один из отделов Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» обратился житель Ялты, который хотел согласовать техническую документацию. Помочь ему вызвался 43-летний местный предприниматель, который пообещал за 500 тысяч решить все проблемы заявителя.

Бизнесмен уточнил, что часть суммы он передаст знакомым людям из «Крымэнерго», чтобы те побыстрее решили вопросы с согласованием документации, а часть оставит себе.

По информации пресс-службы Следкома по Крыму и Севастополю, предприниматель не знал никого в «Крымэнерго» и пошел на преступления исключительно ради личной выгоды. Но довести до конца свои намерения бизнесмен не смог. Когда ему передавали часть денег - 350 тысяч, сотрудники ФСБ задержали мужчину.

Сейчас он ждет суд, где он предстанет по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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