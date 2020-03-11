Россияне выбирают для отдыха на 9 мая Севастополь и Керчь
Севастополь и Керчь вошли в пятерку городов-героев для путешествий на 9 мая. В список также вошли: Санкт-Петербург, Волгоград и Москва.
По информации сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, туристы бронируют поездки на День Победы на период от 1,3 до 5,1 ночи и тратят на аренду жилья в путешествии от 2,3 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в начале мая в Волгограде и Севастополе, дороже - в Москве.
Пять городов-героев, популярных для путешествий на 9 Мая:
1. Севастополь - 2330,6 рублей / 5,1 ночи
2. Санкт-Петербург - 2798 рублей / 5 ночей
3. Волгоград - 2317,5 рублей / 2,7 ночи
4. Керчь - 2450,3 рублей / 1,3 ночи
5. Москва - 3650 рублей / 5 ночей
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU