2020-03-11T08:57:53+03:00
Общество

Россияне выбирают для отдыха на 9 мая Севастополь и Керчь

В список популярных городов для отдыха на День Победы также вошли: Волгоград, Санкт-Петербург и Москва
Артем АРТЕМОВ
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Керчь вошел в пятерку популярных городов-героев для отдыха на 9 маяКерчь вошел в пятерку популярных городов-героев для отдыха на 9 маяФото: Анастасия ЖУКОВА
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Севастополь и Керчь вошли в пятерку городов-героев для путешествий на 9 мая. В список также вошли: Санкт-Петербург, Волгоград и Москва.

По информации сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, туристы бронируют поездки на День Победы на период от 1,3 до 5,1 ночи и тратят на аренду жилья в путешествии от 2,3 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в начале мая в Волгограде и Севастополе, дороже - в Москве.

Пять городов-героев, популярных для путешествий на 9 Мая:

1. Севастополь - 2330,6 рублей / 5,1 ночи

2. Санкт-Петербург - 2798 рублей / 5 ночей

3. Волгоград - 2317,5 рублей / 2,7 ночи

4. Керчь - 2450,3 рублей / 1,3 ночи

5. Москва - 3650 рублей / 5 ночей

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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