2020-03-11T12:36:04+03:00
Общество

Разметку на симферопольских дорогах хотят делать из пластика

Краску на дорогах приходится обновлять каждые три месяца
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Разметка из пластика прослужит дольше, чем нарисованная. Фото: Крымское информационное агентствоРазметка из пластика прослужит дольше, чем нарисованная. Фото: Крымское информационное агентство
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Власти Симферополя хотят использовать пластик для разметки на дорогах, чтобы не обновлять нарисованную каждые три месяца.

- Складывается впечатление, что мы не следим за дорожной разметкой - быстро стирается. Чтобы не красить каждые три месяца и делать эту бесполезную работу - нужно перейти на пласти, - цитирует Крымское информационное агентство главу администрации Симферополе Елену Проценко.

У автомобильной краски срок действия - три месяца, а по факту она держится еще меньше из-за старого асфальта. На новом дорожном покрытии она лучше цепляется за слой и держится дольше.

Разметку на дорогах столицы Крыма хотели обновить ночью с 10 на 11 марта, но коммунальщикам помешала плохая погода. Теперь они ждут, когда воздух прогреется до +10…+12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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