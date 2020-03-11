Разметку на симферопольских дорогах хотят делать из пластика

11 Март 2020 2020-03-11T12:36:04+03:00

Краску на дорогах приходится обновлять каждые три месяца

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Власти Симферополя хотят использовать пластик для разметки на дорогах, чтобы не обновлять нарисованную каждые три месяца.

- Складывается впечатление, что мы не следим за дорожной разметкой - быстро стирается. Чтобы не красить каждые три месяца и делать эту бесполезную работу - нужно перейти на пласти, - цитирует Крымское информационное агентство главу администрации Симферополе Елену Проценко.

У автомобильной краски срок действия - три месяца, а по факту она держится еще меньше из-за старого асфальта. На новом дорожном покрытии она лучше цепляется за слой и держится дольше.

Разметку на дорогах столицы Крыма хотели обновить ночью с 10 на 11 марта, но коммунальщикам помешала плохая погода. Теперь они ждут, когда воздух прогреется до +10…+12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU