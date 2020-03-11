Ялтинец украл 200 килограмм металлолома, чтобы сдать его на металлолом

11 Март 2020 2020-03-11T14:51:44+03:00

Ущерб от кражи оценили в 75 тысяч рублей. Фото: Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В один из мартовских дней в ялтинский пункт приема металлолома через вентиляцию пробрался вор. Пришел он, как не удивительно, за металлом. Мужчина убедился, что вокруг никого нет, за ним никто не наблюдает, и легким движением руки украл 200 килограммов металла.

Хозяин пункта приема металлолома обнаружил пропажу утром и сразу побежал в полицию. По информации пресс-службы МВД по Крыму, ущерб от преступления составил 75 тысяч рублей.

Стражи правопорядка по горячим следам нашли вора. Им оказался 20-летний местный житель, которого уже судили за кражу. Под тяжестью доказательств он признался в преступлении и рассказал, что металл он уже продал.

Против ялтинца возбудили уголовное дело за кражу. Он может отправиться в тюрьму на пять лет.

Однако заметим, что килограмм черного металла в пункте приема металлолома стоит 8-10 рублей. В то время как килограмм меди обойдется примерно в 350 рублей. Поэтому, скорее всего, вор украл именно ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU