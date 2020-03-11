Еще в нескольких городах Крыма хотят ввести дифференцированный тариф на воду

11 Март 2020 2020-03-11T17:07:14+03:00

Пилотный проект уже работает в Судаке и Новом Свете, там стали экономнее относиться к воде

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Дифференцированные тарифы на воду введут в Алуште, Саках, Феодосии, Керчи, Судаке и Евпатории, но только после обсуждения с жителями этих городов. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

- До 1 апреля все города, которые подтвердили свое участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий, - заявил Сергей Аксенов.

Власти Крыма ожидают, что введение дифференцированного тарифа снизит потребление воды на 15%. Проект предусматривает снижение цен на ресурс для социально незащищенных слоев крымчан.

Пилотный проект по внедрению дифференцированного тарифа на воду уже работает в Новом Свете и Судаке, за время его работы потребление ресурса там снизилось на 14%.

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ИСТОЧНИК KP.RU