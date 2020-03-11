В Крыму только один мусорный полигон работает по лицензии

11 Март 2020 2020-03-11T18:41:00+03:00

Еще 11 работают без документов и их деятельность никто не контролирует

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На территории Крыма 12 мусорных полигонов, но только один из них по лицензии. Остальные 11 работают без документов, пишет ForPost. Все дело в том, что для мусорных полигонов в Крыму дважды продлевали переходный период, разрешив работать без лицензии.

- Им дали льготу на два-три года, чтобы они имели возможность привести всё в порядок. Потом эту льготу продлили. И теперь получается, что местные подумали: нам один раз дали, так и второй, и третий раз, и четвёртый дадут - мы просто ничего делать не будем, - рассказал руководителя ООО «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Мусорная реформа на полуострове находится в зачаточном состоянии. И ни чиновники, ни бизнесмены не понимают зачем она нужна. Только экологи указывают, что замусоривание Крыма в настоящее время опережает темпы ликвидации свалок.

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ИСТОЧНИК KP.RU