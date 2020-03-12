2020-03-12T09:43:55+03:00
Общество

Чиновников столицы Крыма защитят от вирусов

Все административные здания Симферополя оборудуют санитайзерами для дезинфекции рук
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крымское информационное агентствоФото: Крымское информационное агентство
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В административных зданиях Симферополя появятся устройства для дезинфекции рук. Таким способом власти города планируют бороться с распространением вирусов.

- Установим санитайзеры. Мы хотим пойти по этому пути. В первую очередь нужно, чтобы были чистые руки. Мы в обязательном порядке установим санитайзеры в зданиях администрации города, - цитирует Крымское информационное агентство главу администрации столицы Крыма Елену Проценко.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Республике Крым заработала «горячая линия» для консультирования жителей полуострова по профилактике новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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