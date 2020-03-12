Ялту понесло: вслед за дворниками униформу получат работники выносной торговли
В Ялте вслед за дворниками своя униформа появится у работников выносной торговли. В ее разработке приглашают принять участие всех желающих.
По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, новая схема размещения нестационарных торговых объектов предусматривает единый архитектурный стиль. Форменная одежда у торговцев тоже будет одинаковая: головной убор, фартук, футболка и халат. В обязательном порядке - нашивка с логотипом Ялты.
Предложения по дизайну униформы принимает управление потребительского рынка и услуг горадминистрации, а лучшие образцы определит департамент архитектуры и градостроительства.
Напомним, в Ялте решили повышать престиж профессии дворника. Их оденут в униформу, делегируют функции квартального, а лучшим из лучших обещают даже служебное жилье и ежегодный Бал дворников.
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ИСТОЧНИК KP.RU