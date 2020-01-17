Квартиру, форму и свисток в придачу: Как в Ялте повышают престиж дворников

Власти Ялты всерьез взялись за дворников. Представителям этой профессии делегируют функции квартального, чтобы повысить престиж и уважительное отношение, а лучшим из лучших обещают даже служебное жилье и ежегодный Бал дворников.

Я БЫ В ДВОРНИКИ ПОШЕЛ

Дворников не хватает везде, не только в Ялте. Но в начале года южная столица Крыма объявила о наборе дополнительного штата в 200 человек. И стандартных методов для заполнения вакансий явно было недостаточно. Вот уже неделю городская администрация ведет информационно-просветительскую кампанию, придумывая все новые ходы для привлечения будущих сотрудников коммунального хозяйства.

Высшее образование и иностранный язык даютпреимущество при трудоустройстве дворником. Фото: пресс-служба администрации Ялты

- Из 200 вакансий на данный момент осталось 50, - рассказывает КП-Крым глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - Даже появилась возможность отбирать лучших - 17 человек с высшим образованием, трое со свободным английским. Много молодежи пришло и средний возраст дворника теперь 33 года, мужчин и женщин поровну.

ЕСТЬ ДОМОВОЙ, А ЕСТЬ - КВАРТАЛЬНЫЙ

Преимущества в трудоустройстве имеют местные жители, поскольку служебное жилье хоть и озвучено в качестве стимулирующих факторов, но пока не доступно: администрация только собирается приобретать квартиры для дворников, привлекая к этому инвесторов.

Из уже утвержденных мер поддержки - униформа, нагрудный знак, удостоверение и даже свисток, поскольку дворник наделен полномочиями квартального и сможет составлять административные протоколы за нарушение правил благоустройства.

- Мы видим в дворнике не только того, кто может подметать, но и будет общаться с людьми. Поэтому настроены на постепенную ротацию кадров, ведь цель не только в чистоте, но и в консолидации жителей вокруг благоустройства городских и поселковых территорий, бережном отношении к элементам архитектуры и зеленым насаждениям, - подчеркивает Имгрунт.

СТУДЕНТЫ В ПОМОЩЬ

Рабочий день у дворников начинается в 5 часов утра. Средняя зарплата в 30 тысяч рублей несколько выше, чем в других городах - симферопольские коммунальщики получают вместе с надбавками около 25 тысяч.

На всю территорию Большой Ялты предусмотрено 410 ставок дворников, и это без учета сотрудников управляющих компаний, которым городской бюджет будет приплачивать для выравнивания окладов.

Укоплектация штата дворников не избавит муниципальных служащих от субботников. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Есть планы возобновить сотрудничество с вузами, чтобы в летнее время студенческие отряды помогали коммунальным службам следить за чистотой на улицах, а в свободное время отдыхать на море и ездить на экскурсии.

В 2016 году убирать Ялту приезжали студенты Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. До этого на протяжении многих лет власти курорта приглашали студотряды из Луганска и на время их работы резко сокращали количество дворников. Теперь для возрождения их доверия городскому руководству приходится прибегать к тактической уловке - устроить бал для лучших в профессии, на который попадут передовики производства.

Не исключено, что бал заинтересует профессиональные круги бывших советских республик и дворников стран Европы, среди которых не мало настоящих и бывших соотечественников.

СУББОТНИК ПОД РОСПИСЬ

Решение включить в должностные обязанности местных чиновников контроль за санитарным состоянием территорий Имгрунт объясняет необходимостью личного участия муниципальных служащих, но не в уборке территорий, а в благоустройстве и поддержании чистоты.

Субботники и благотворительные акции в Ялте продолжатся, и ближайший состоится 18 января. Постановлением горадминистрации за каждым отделом, управлением и департаментом закреплены конкретные улицы, отчет об уборке которых власти ждут в виде фотоматериалов и письменном виде.

Интересно, что экс-градоначальник Ялты Андрей Ростенко жаловался на нежелание местных жителей заниматься физическим трудом. Этим он объяснял сотню вакансий дворников в системе городского хозяйства и сбои в санитарной очистке курорта. Замещать недостающие силы Ростенко предлагал за счет выходцев из Донецкой и Луганской народной республик, которые во время военных действий на Донбассе временно перебрались в Ялту.

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